وزير التربية والتعليم: ثورة في التعليم الفني خلال الشهور المقبلة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، و التعليم الفني ، إننا نخطط للقيام بثورة في التعليم الفني خلال الشهور القادمة، تتضمن تقديم أفكار مبتكرة تخدم المجتمع وتلبي احتياجات سوق العمل بشكل مباشر في قطاعات جديدة.

وأضاف شوقي، أننا نتمني أن تصل أعداد الطلاب المتقدمين للتعليم الفني بنفس عدد المتقدمين للتعليم العام، وأن يتجه الطالب للتعليم الفني لما له من فوائد وهي التواجد في سوق العمل بشكل مباشر.

ولفت إلي أن الوزارة تعكف علي تنمية مهارات طلاب التعليم الفني ، وخلق قطاعات تشغيلية جديدة والتوسع في المدارس الفنية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدي مصر للتعاون الدولي بعنوان “الاستثمار في رأس المال البشري”، أن منتدي مصر للتعاون الدولي له أهمية وتناول عددا من الملفات ومنها ملف الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات والقدرات.

ويختتم المنتدى أعماله اليوم بجلسة حول “الاستثمار في رأس المال البشري” بمشاركة محلية وإقليمية رفيعة المستوى، قبل أن يصدر المنتدى بيانه الختامي والتوصيات بشأن دفع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

واستأنف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، أمس، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعماله لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية وكبرى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وممثلي حكومات دول قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.