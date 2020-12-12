وزير التخطيط العراقي: التوصل لقائمة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها مع مصر قريبًا

على أن تتضمن مشروعًا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية، وتكون هناك متابعة مستمرة من الوزارات المعنية من الجانبين

أكد الدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، حرص بلاده على سرعة التوصل لقائمة محددة بالمشروعات التنموية التي سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري.

ولفت إلى أنه سيتم في الفترة القليلة المقبلة التوصل إلى قائمة محددة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعًا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية، وتكون هناك متابعة مستمرة من الوزارات المعنية من الجانبين، مع مراعاة أنه سيتم وضع جدول زمني محدد لتنفيذ تلك المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين.

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا كاملًا بين مختلف الجهات المعنية من الجانبين المصري والعراقي للتوافق على عدد من المشروعات التي سوف يتم البدء في تنفيذها.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن التنسيق كان يتم وكأننا حكومة واحدة، وخلال شهر ديسمبر الحالي سيتم الإعلان عن الوصول إلى ورقة محددة تتضمن مجموعة من المشروعات التي سيتم البدء الفوري في تنفيذها، تتضمن التوقيتات الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات.

وفي ختام جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين مصر والعراق، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بمجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين كل من وزارتي التخطيط في البلدين.

ووقّعها عن الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقى الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة في البلدين بمجال البحث الزراعي، ووقّعها عن الجانب المصرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعن الجانب العراقى وزير الزراعة محمد كريم جاسم.

وتمت الإشارة إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بمجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدوليّ والإقليميّ بين كل من وزارتي التخطيط بالبلدين، انطلاقًا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربي المشترك بين البلدين، وإيمانًا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين بمجال التعاون الاقتصادي بين المؤسسات التخطيطية في كل من البلدين، بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي، بما يطور أداء ومهارات العاملين ويخدم مصالح البلدين.

أما بروتوكول التعاون بمجال البحث الزراعي بين البلدين فيهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الجانب العراقي في الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعي العراقي، ولا سيما في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وتدابير الصحة الحيوانية، وكذلك في مجال الأمصال واللقاحات في الإنتاج الحيواني، وكذلك مجال إنتاج أصول المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج.