وزير التخطيط السابق: لابد من تعزيز استقلالية البنك المركزي

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط القومي، إنه لابد من تعزيز استقلالية البنك المركزي ، مشيرا إلى أن الاستقلالية بمفهوم تعزيز أدوات السياسة النقدية سواء سعر الفائدة أو غيرها.

وأضاف العربي خلال الجلسة الثالثة في اليوم الأول لـ المؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السياسة النقدية والمالية لا يمكن الفصل بينهما بشكل كبير، وأن القضايا الاقتصادية بطبيعتها متشابكة.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى هدفه الأساسي التركيز على خارطة طريق للمستقبل المصري أكثر تنافسية، واعتباره مبدأ أساسي والتركيز على وحدة الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه في حالة الإخلال به سوف يؤثر على استدامة المالية العامة.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن فائض السيولة النقدية بالقطاع المصرفي بلغ 600 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا الفائض مستبعد منه كل استثمارات البنوك وعمليات الائتمان لجميع القطاعات.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن هذا المؤشر يعكس فائضا هيكليا في السوق المصري، ومن المهم أن يتعامل معه من قبل البنك المركزي لتخفيف الآثار التضخمية، والحفاظ على استقرار الأسعار.