وزير التجارة:60% زيادة فى صادرات مصر للصين خلال 2017

عمرو نصار: مصر ضيف شرف معرض الصين الدولى للواردات والمقرر عقده بشنغهاى نوفمبر المقبل

نستهدف جعل مصر محوراً تجارياً ولوجيستياً لنفاذ المنتجات الصينية الى أفريقيا وأوروبا

سونج أيقوه: نتطلع لمشاركة مصر فى فعاليات منتدى الصين وأفريقيا ببكين سبتمبر المقبل



محمد ريحان

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاء مع سونج أيقوه، سفير الصين بالقاهرة تناول مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصةً في التعاون التجاري والصناعى.

شارك في اللقاء هان بينج المستشار التجارى الصينى بالقاهرة وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن الوقت الحالى هو المناسب لضخ مزيد من الاستثمارات الصينية بالسوق المصرية خاصةً في ظل حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر حالياً والعلاقات القوية التي تربطها والصين، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين المناخ في مصر بما في ذلك إصدار القانون الجديد والذي يتيح توفير حزم كبيرة من الحوافز الاستثمارية أمام الأجانب.

ونوه نصار الى أن العلاقات التجارية بين مصر والصين شهدت تطوراً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، حيث ارتفع الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية خلال عام 2017 إلى 408 ملايين دولار بالمقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة تبلغ 60%، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتكون مصر محوراً تجارياً ولوجيستياً لنفاذ المنتجات الصينية إلى قارتى أفريقيا وأوروبا.

وأشار الوزير الى أنه تم خلال اللقاء استعراض مشاركة مصر فى معرض الصين الدولى للواردات والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى الصينية بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى كل المجالات، مؤكداً حرص مصر على المشاركة فى هذه الفعالية المهمة والتى تمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات الى الصين خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية بأن تكون مصر هي ضيف شرف المعرض.

ومن جانبه، أكد سونج ايقوه، سفير الصين بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أهمية مشاركة مصر في منتدى الصين وأفريقيا المقرر انعقاده بالعاصمة بكين خلال شهر سبتمبر المقبل الذي سيمثل منصة جيدة لاستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين الصين والدول الافريقية وعلى رأسها مصر.

وقال إن تبادل الزيارات الرسمية على المستوى الرئاسي ساهمت في تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين، مشيراً إلى أهمية مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً فى منطقة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا وكونها من أولى الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق التي تنفذها الحكومة الصينية حاليا.

وأعرب ايقوه عن تطلع بلاده لمشاركة مصر بجناح كبير فى فعاليات معرض الصين الدولى للواردات، مؤكداً حرصه على تقديم كل التسهيلات للشركات المصرية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن، معرباً عن سعادته بنجاح المنطقة الاقتصادية الصينية “تيدا مصر” في جذب العديد من الشركات للاستثمار في المنطقة الصينية ومن بينها كبريات الشركات الصينية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات كبيرة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، وهو الامر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.