وزير التجارة: 8.761 مليار دولار صادرات القطاعات الغذائية والزراعية والتعبئة والتغليف خلال 2022

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية، كل عام، حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة، خلال عام 2022، نحو 8 مليارات و761 مليون دولار.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات معرض “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة، إلى جانب معرض “فريش أفريكا” مع وزيري النقل والتموين،

حيث إن ذلك المعرض متخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض “تمور أفريكا”، والمتخصص فى قطاع التمور، الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى كشريك إستراتيجي.

وأكد سمير أن معرض أفريقيا للطعام يمثل تجمعًا مهمًّا للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومُدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف،

كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم، ويسهم أيضًا في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية،

لافتًا إلى أن إقامة المعرض للعام الثامن على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقية وحرصها على التواجد بهذه السوق الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن معرض فوود أفريكا، في دورته الحالية، يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل دول القارة الأفريقية،

وكذا خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة؛ بهدف كسب ثقة السوقين المحلية والدولية.

ولفت إلى أن الجهات التابعة للوزارة، مثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، تبذل جهودًا حثيثة، كل عام، في إقامة هذا المحفل المهم، من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض في اجتذاب بعثات المشترين للمعرض.

وأوضح سمير أن عددًا من الجهات الحكومية تشارك بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية،

وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، وإطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، ومن ثم الصناعة المحلية.

ولفت إلى أن السوق الأفريقية تمثل إحدى أهم أولويات إستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًّا، خاصة أنها سوق استهلاكية ضخمة وقادرة على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية.

من جانبه أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الإستراتيجي من السلع الغذائية الاساسية آمن، حيث يتوافر مخرون لجميع السلع الغذائية الأساسية ويكفى لعدة شهور مقبلة،

مشددًا على حرص الوزارة على تأمين الاحتياطي الإستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن متابعة عملية تداول السلع بالأسواق، من خلال حملات الأجهزة الرقابية لضمان وصول السلع إلى المستهلكين.