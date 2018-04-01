وزير التجارة : 36 % زيادة فى الصادرات المصرية لفرنسا

محمد ريحان:

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للسوق الفرنسي بنسبة 36.4% خلال عام 2017 وبلغت 572 مليون يورو، مقابل 420 مليون يورو في عام 2016 ، مشيرا إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي زيادة بلغت 21.8% مقارنة بعام 2016 .

وقال الوزير إن السوق الفرنسية تعد إحدى أهم الأسواق الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية و يحظي عدد كبير من بنود الصادرات المصرية الرئيسية بقبول كبير لدي المستهلك الفرنسي، مشيرا إلي ان العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية شهدت خلال الآونه الاخيرة نمواً غير مسبوق

واضاف قابيل ان العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين انعكست بصورة إيجابية علي معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا ، لافتا الي اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة لتصل لمستويات غير مسبوقة .

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير، من المكتب التجاري المصري بباريس، حول حركة التجارة البينية بين مصر وفرنسا خلال 2017.

وأرجع أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية للسوق الفرنسية، خلال العام الماضي إلي الجهود الكبيرة التي بذلها المكتب التجاري المصري بباريس، والتي أسفرت عن زيادة صادرات عدد كبير من منتجات القطاعات التصديرية للسوق الفرنسية، فقد جاءت صادرات قطاع المنتجات الكيمائية العضوية في المرتبة الأولي محققة طفرة غير مسبوقة عام 2017 بنسبة نمو 226.6% وجاء قطاع الأسمدة في المرتبة الثانية بنسبة نمو 61.5% في حين احتلت اللدائن ومصنوعاتها المرتبة الثالثة، بنسبة زيادة 54% أما بالنسبة للخضروات الطازجة، فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة زيادة 27% وأخيرا احتلت صادراتنا من الملابس الجاهزة والمنسوجات المرتبة الخامسة ليبلغ نموها 5%.