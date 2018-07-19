وزير التجارة : 1,6 مليار دولار صادرات مصر للكوميسا

أكـد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادى الأفـريقى، مـن خـلال تعـزيز دور الكيـانـات الاقتصـادية الأفـريقية الإقـليميـة والمضي قدما في عملية الاندماج بينها بشكل يساهم بفاعلية في إزالة القيود الجمركية و غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية وسهولة انتقال رءوس الأموال وعناصر الإنتاج وخلق سوق إقليمية لكل السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار، خاصة وأن تكتل الكوميسا يضم أكثر من 300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.

وقال إن القارة الأفريقية تمتلك الطاقات والقدرات والثروات وأيضا الإرادة السياسية كي تنطلق نحو صنع مستقبل أفضل لشعوب القارة السمراء ، وهو الهدف الذى يجب أن تتضافر جهود الدول الأعضاء لتحقيقه حتي تصبح قوة فاعلة ومؤثرة إقليميا ودوليا.

تصريحات الوزير جاءت على هامش مشاركته فى فعاليات القمة العشرين للكوميسا المنعقدة بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتى بدأت أعمالها أمس الأربعاء بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية الأعضاء بتجمع الكوميسا .

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الأفريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والمستجدات علي الساحة الأفريقية، خاصة بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية في العاصمة الرواندية كيجالي خلال شهر مارس الماضى .

ولفت إلى أن انضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) في يونيو 1998 ، وانضمامها إلى منطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ إنشائها في أكتوبر سنة 2000، قد ساهم فى تحقيق الاستفادة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل من مصر والدول الأخرى أعضاء التجمع، و زاد حجم التجارة البينية، فبلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998 ، ترتفعت إلى 608 ملايين دولار عام 2017 ، فى حين زادت الصادرات المصرية بما فيها الصادرات إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى1,6 مليار دولار عام 2017.

وأوضح أن مصر قامت بضخ استثمارات متزايدة في عدد من الدول أعضاء الكوميسا، مشيراً إلى المؤتمر الناجح الذى عقدته مصر حول الاستثمار في أفريقيا خلال شهر ديسمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ ، والذى استهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للدول الأفريقية .

وأشار إلى أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل هذا الحدث سنويا، فإن مصر تتطلع إلى مشاركة أشقائها الأفارقة في منتدى أفريقيا القادم ، كما أعرب عن تطلع مصر لاستضافة قمة الكوميسا الثانية والعشرين .

كما قام الوزير بتوجيه الدعوة للدول الأعضاء بالكوميسا للمشاركة في المعرض التجاري الدولي الأفريقي الذى من المقرر أن تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 – 17 ديسمبر المقبل ، بالتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، لافتاً إلى أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه و يمثل منصة لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

ونوه بأن تجمع الكوميسا قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورا مهما وحيويا في تطوير آلياته من أجل العمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة، مشيدا بالجهود التي قامت بها الكوميسا بالتنسيق مع “النيباد” من أجل العمل على تنفيذ الطريق البرى الذى يربط القاهرة بكيب تاون، والخط الملاحى النهرى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف توفير منفذ إضافي لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء فى الكوميسا ، وهو المشروع الذى اعلنت مصر التزامها برعايته والقيام بالمتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه