وزير التجارة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية رئاسية ثانية

قابيل : المشهد الحضاري للشعب المصرى خلال الانتخابات أكد ثقته فى السيسى لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثةالمال- خاصوجه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه المستحق فى الانتخابات الرئاسية لفترة ولاية ثانية

قابيل : المشهد الحضاري للشعب المصرى خلال الانتخابات أكد ثقته فى السيسى لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة





المال- خاص

وجه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه المستحق فى الانتخابات الرئاسية لفترة ولاية ثانية، وتجديد ثقة الشعب المصرى فى قيادته الحكيمة خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

وقال إن المشهد الحضارى الذى قدمه الشعب المصرى خلال الانتخابات الرئاسية يمثل صفحة جديدة مشرفة في تاريخ هذا الوطن العظيم والذى أكد وقوفه خلف الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة ذات الدور السياسى والاقتصادي الفاعل، ليس فقط في محيطها الإقليمى ولكن على المستوى الدولى أيضًا.

وأكد وزير التجارة والصناعة تطلعه لاستمرار مسيرة التنمية التى بدأها السيد الرئيس ومن خلفه كل قوى الشعب للوصول بمصر إلى المكانة التى تستحقها على الخريطة الدولية، لافتًا إلى أن التفاف الشعب حول الرئيس جاء ليؤكد قدرة الشعب المصرى على تخطى الصعاب ومواجهة كل التحديات لخلق واقع جديد يلبى آمال وطموحات المصريين، وبصفة خاصة الشباب الذين يمثلون الأمل في مستقبل أفضل لمصر والمصريين.