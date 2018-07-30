وزير التجارة ينفى إلغاء إستراتيجية صناعة السيارات

عمرو نصار : جار مراجعة وتقييم وضع الصناعة والصناعات المغذية بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل المال - خاص: أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عدم صحة البيانات والمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام صباح اليوم، بشأن إلغاء…

عمرو نصار : جار مراجعة وتقييم وضع الصناعة والصناعات المغذية بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل المال – خاص: أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عدم صحة البيانات والمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام صباح اليوم، بشأن إلغاء الحكومة لإستراتيجية صناعة السيارات، مشيرا إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولها الوزارة – شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى- حيث يجرى حاليا إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في مصر.