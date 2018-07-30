وزير التجارة ينفى إلغاء إستراتيجية صناعة السيارات

نصار: مراجعة وتقييم للوضع بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل للقطاع أحمد اللاهونى أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عدم صحة البيانات والمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام صباح اليوم بشأن الغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات. وأوضح الوزير،…



نصار: مراجعة وتقييم للوضع بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل للقطاع



أحمد اللاهونى

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عدم صحة البيانات والمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام صباح اليوم بشأن الغاء الحكومة لاستراتيجية صناعة السيارات.

وأوضح الوزير، أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد إحد اهم الملفات التى تتولاها الوزارة شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى، ويجرى حالياً اجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل الى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.