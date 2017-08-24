وزير التجارة يقرر عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصلب

محمد ريحانوافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، وذلك بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق.وقال الوزير إن اللجنة الاستشارية وافقت ب

محمد ريحان

وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، وذلك بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق.

وقال الوزير إن اللجنة الاستشارية وافقت بأغلبية الأراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق على واردات الصلب المسطحة المدرفل،ة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم، أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا.

وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويعكس موضوعية وشفافية الوزارة لضمان حرية حركة التجارة العالمية والالتزام بقواعد النظام التجاري العالمي المتعدد، وأحكام منظمة التجارة العالمية وكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية.

وأضاف الوزير أن الصلب المدرفل والمجلفن يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لشركات الأجهزة الكهربائية، مشيراً إلى أن فرض أية رسوم إغراق على هذه الأصناف يؤثر على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية في الأسواق الخارجية.

وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أن إجراءات التحقيق ضد هذه الواردات المغرقة قد بدأت منذ أغسطس من العام الماضي وذلك بناءً على شكوى من الصناعة المحلية، مشيراً إلى أنه تم بالفعل إجراء التحقيق وتبين عدم وجود علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة الوطنية.