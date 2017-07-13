وزير التجارة يفتتح مصنعين للأقمشة ببنى سويف

الاستثمارات مصرية كورية بقيمة 200 مليون جنيهأحمد اللاهونىافتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال زيارته للمنطقة الصناعية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، صباح اليوم، مصنعين لتجهيز وتصنيع الأقمشة البوليستر والخام باستثمارات مصرية كورية 200 مليون جنيه تتيح 340 فرصة عمل مباشرة.وقا

الاستثمارات مصرية كورية بقيمة 200 مليون جنيه

أحمد اللاهونى

افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال زيارته للمنطقة الصناعية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، صباح اليوم، مصنعين لتجهيز وتصنيع الأقمشة البوليستر والخام باستثمارات مصرية كورية 200 مليون جنيه تتيح 340 فرصة عمل مباشرة.

وقال الوزير إن افتتاح هذه المصانع الجديدة يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم نسب المكون المحلى فى المنتجات الوطنية الأمر الذى يسهم فى تعميق الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والخارجى، مؤكداً حرص الوزارة على مساندة كل القطاعات الصناعية ومساعدتها على تعزيز تواجدها داخل السوقين المحلية والخارجية خاصة قطاع الصناعات النسيجية والذى يأتى على رأس أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة ويلقى اهتمام ومتابعة من الرئيس السيسى.

ورافق الوزير خلال الزيارة المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف إلى جانب المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة.