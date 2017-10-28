وزير التجارة يفتتح مجمعًا للصناعات الصغيرة بالعين السخنة

قابيل: حريصون على التوسع في إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة لإضافة طاقة تصنيعية جديدة وتوفير فرص العملمحمد ريحانافتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مجمعًا للصناعات الصغيرة بشركة السويس للتنمية الصناعية بمدينة العين السخنة على مساحة 35 ألف متر، ويضم 47 مصنعًا بإجمالى استثمارات

قابيل: حريصون على التوسع في إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة لإضافة طاقة تصنيعية جديدة وتوفير فرص العمل







محمد ريحان

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مجمعًا للصناعات الصغيرة بشركة السويس للتنمية الصناعية بمدينة العين السخنة على مساحة 35 ألف متر، ويضم 47 مصنعًا بإجمالى استثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، ويتيح حوالى 5 آلاف فرصة عمل.

وقال الوزير إن هذا المجمع، الذى يضم في مرحلته الأولى 17 مصنعًا، بدأت مراحل الإنتاج الفعلى، يحقق أهداف وخطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة، التى تمثل الركيزة الأساسية لهيكل الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى سعي الوزارة للتوسع في إنشاء مثل هذه المجمعات، والتى تسهم في إضافة طاقات تصنيعية جديدة، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص العمل.

ولفت قابيل إلى أن المجمع يضم مشروعات في مجال تدوير الورق وتعبئة الأسمدة وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتعبئة البقول.

واستعرض الوزير المخطط الصناعى لشركة السويس للتنمية الصناعية، والمقامة على مساحة 9 ملايين متر، وتضم 55 مصنعًا بإجمالى استثمارات 70 مليار جنيه، وتضم صناعات الحديد والسيراميك والأغذية والأسمدة، فضلًا عن منتجات دوائية وكيماوية.