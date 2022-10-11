وزير التجارة يصل كازاخستان لحضور مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا «سيكا»

وصل إلى العاصمة الكازاخية أستانا المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمشاركة بفعاليات القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا “سيكا “، وذلك بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقبيل مغادرته القاهرة عقد وزير التجارة والصناعة لقاء مع خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تم استعراض اهم الموضوعات المطروحة على جدول اعمال مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا “سيكا ” وذلك بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري .

وأكد الوزير حرص الدولة على الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع دولة كازاخستان باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة أسيا الوسطى والتي يمكن الاستفادة منها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأسيوية لافتاً إلى أن كازاخستان تعد أحدى الدول الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها في توفير عدد من السلع الاستيراتيجية بالسوق المصري لاسيما وأنها تعد من أكبر 10 دول منتجه للقمح في العالم .

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول الموضوعات الخاصة بالتجارة والصناعة والتي سيتم طرحها على جدول اعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي ستعقد بالعاصمة الكازاخية استانا خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنه تم ايضاً أستعراض سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين واستفادة الجانب الكازاخي من موقع مصر كبوابة لعبور المنتجات الكازاخية الى السوق الافريقية.

ومن جانبه أكد سفير كازاخستان بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة ، مشيراً إلى ترحيب كازاخستان بمشاركة مصر في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا “سيكا” وكذا مشاركة المهندس أحمد سمير بالانابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول زيارة رسمية له خارج البلاد .

ولفت شريف إلى أن المؤتمر سيعقد هذا العام بمشاركة دولية واسعة وذلك بحضور 20 رئيس دولة أسيوية ، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل فرصة متميزة لعقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي الحكومات المشاركين لاستعراض فرص التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك .

ومن المقرر أن يعقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات الرسمية على هامش مشاركته بفعاليات مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا “سيكا ” مع عدد من المسئولين بدولة كازاخستان وعلى رأسهم وزير التجارة ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكازاخستان خلال المرحلة المقبلة.