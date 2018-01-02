وزير التجارة يسلم 28 خطاب تخصيص أراض بالمجان في قنا

محمد ريحان:أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن تخصيص أراض صناعية جديدة بالمجان فى محافظات الصعيد، حيث تم اليوم تسليم خطابات إتاحة الأراضى لـ28 مستثمرا صناعيا بمحافظة قنا بإجمالى مساحة 88 ألف متر وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى حوالى 133 مليون جنيه، وتشمل مجالات غذائية وهندسية وكيماوية و

محمد ريحان:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن تخصيص أراض صناعية جديدة بالمجان فى محافظات الصعيد، حيث تم اليوم تسليم خطابات إتاحة الأراضى لـ28 مستثمرا صناعيا بمحافظة قنا بإجمالى مساحة 88 ألف متر وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى حوالى 133 مليون جنيه، وتشمل مجالات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة ليصل بذلك إجمالي قطع الأراضى التي تم تخصيصها بالمحافظة إلى 81 قطعة بإجمالى مساحة 300 ألف متر مربع وبإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 470 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير صباح اليوم لمحافظة قنا والتي رافقته خلالها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلي جانب عدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، حيث قام الوزير بتسليم 28 عقد إتاحة أراض لعدد من المستثمرين بالمحافظة.

وقال قابيل إن إجمالي المشروعات التي تم إتاحتها بمحافظات الصعيد منذ صدور موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضى بالمجان بمحافظات الصعيد بلغت 566 مشروعا بإجمالى مساحة 2 مليون متر مربع وبتكلفة إستثمارية متوقعة تصل إلى حوالى 6.8 مليار جنيه ومن المستهدف أن تتيح حوالى 13 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأشار الوزير إلي أن الأراضي التي تم تخصيصها شملت 8 محافظات بصعيد مصر بواقع 86 قطعة بسوهاج و65 قطعة باسيوط و53 قطعة بالأقصر و25 بأسوان و162 بالمنيا و75 ببني سويف و81 بقنا و19 بالوادي الجديد، لافتا إلى أنه من المقرر طرح المزيد من الأراضى الصناعية بالمجان بكافة محافظات الصعيد خلال عام 2018.