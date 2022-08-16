وزير التجارة يستعرض مع محافظ الغربية منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حيث استعرض اللقاء منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة والتعرف على اهم التحديات التي تواجه المنتجين والسعي لحلها بهدف استمرار وتنمية الانشطة الانتاجية بالمحافظة ،وبما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية.

وقال أحمد سمير ان الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بكافة محافظات مصر والاستفادة من كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية لكل محافظة، الأمر الذي يساهم في زيادة الطاقات الانتاجية ومن ثم زيادة معدلات مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى جانب زيادة معدلات التصدير.

واشار سمير الى أن اللقاء استعرض اهم المقومات الصناعية المتوافرة بمحافظة الغربية، وبعض التحديات التي تواجه المنتجين، حيث تم الاتفاق على دراسة كافة التحديات من قبل المختصين بالوزارة الى جانب اجراء زيارات ميدانية لهذه المناطق لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الارتقاء بهذه القطاعات الانتاجية.

ومن جانبه اكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة تعد من اهم المحافظات الصناعية في مصر لاسيما في ظل ما تتمتع به من امكانات ومقومات صناعية كبيرة وبصفة خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وعدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن وجود 23 قرية منتجة تشمل صناعات الاثاث وعسل النحل والزبيب والمنتجات الجلدية،.

وأشار الى ان المحافظة تسعى لانشاء مجمعات صناعية متكاملة لهذه الصناعات بكل مجموعة من القرى تضم ورش ومركز تدريب مهني ومعارض وبما يسهم في زيادة الانتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.