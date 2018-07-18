وزير التجارة يرأس وفد مصر بقمة الكوميسا في زامبيا

عمرو نصار : مشاركة مصر فى فعاليات القمة تأكيد لدورها الفاعل فى تعزيز التعاون الاقتصادى الإفريقىمحمد ريحانبدأت اليوم الأربعاء بالعاصمة الزامبية لوساكا القمة العشرون للكوميسا "السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي" والتي تستمر لمدة يومين ويترأس وفد مصر فى فعاليات القمة المهندس عمرو نصار وزير التجا

عمرو نصار : مشاركة مصر فى فعاليات القمة تأكيد لدورها الفاعل فى تعزيز التعاون الاقتصادى الإفريقى

محمد ريحان

بدأت اليوم الأربعاء بالعاصمة الزامبية لوساكا القمة العشرون للكوميسا “السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي” والتي تستمر لمدة يومين ويترأس وفد مصر فى فعاليات القمة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة .

وشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة الرئيس هيريراجاوناريمامبيانينا رئيس دولة مدغشقر، وايدجارشوانجو لونجو رئيس جمهورية زامبيا إلى جانب سينديسو نجوينا سكرتير عامالكوميسا.

وأكـد المهندس عمرو نصار ان مشاركة مصر فى هذه القمة تأتى فى اطار دورها الفاعل فى تجمع الكوميسا والذى يضم 19 دولة حيث تسعى مصر الى تفعيل دور التجمع فى تحقيق التكامل الاقتصادى الافـريقى من خلال تيسير نفاذ حركة التجارة بين الدول الأعضاء وتسهيل حرية انتقال رؤؤس الأموال الامر الذى يسهم فى زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة السمراء .

وقال نصار أن القارة الإفريقية تمتلك امكانات وفرص كبيرة للنمو وهو الامر الذى يجب ان تتضافر جهود الدول الاعضاء لتحقيقه حتي تصبح القارة الافريقية قوة فاعلة ومؤثرة اقليميا ودوليا، خاصة أن تكتل الكوميسا يضم أكثر من 300 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي.