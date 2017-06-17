وزير التجارة يتفقد 4 مصانع بمنطقة المطاهرة في المنيا

أحمد اللاهوني:تفقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 4 مشروعات صناعية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا شملت أول مصنع في صعيد مصر لتصنيع عبوات مواد البناء المستخدمة في مصانع الأسمنت وكربونات الكالسيوم، والذي بدأ الإنتاج الفعلي عام 2015 باستثمارات 24 مليون جنيه ويحقق مبيعات سنوية بـ

أحمد اللاهوني:

تفقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 4 مشروعات صناعية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا شملت أول مصنع في صعيد مصر لتصنيع عبوات مواد البناء المستخدمة في مصانع الأسمنت وكربونات الكالسيوم، والذي بدأ الإنتاج الفعلي عام 2015 باستثمارات 24 مليون جنيه ويحقق مبيعات سنوية بـ13 مليون جنيه ويعمل به 35 عاملا.

كما تفقد الوزير مصنعا لتجفيف الحاصلات الزراعية بحجم استثمارات 200 مليون جنيه ويقوم بتصدير 50% من إنتاجه لعدد من الأسواق الخارجية ومنها سويسرا ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما شملت المصانع التى تفقدها الوزير مصنعا لإنتاج وتصنيع الأثاث الفندقي والأبواب الخشبية المضادة للحريق والعازلة للصوت والذي بدأ الإنتاج الفعلي عام 2013، بمنطقة المطاهرة باستثمارات تصل إلي 15 مليون جنيه ويحقق مبيعات سنوية بـ26 مليون جنيه منها 3 ملايين جنيه عائد تصدير إلي الإمارات العربية المتحدة ويعمل به 70 عاملا.

ورافق الوزير خلال تفقده لمصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، إلي جانب المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة والمهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.

وشملت زيارة الوزير تفقد مصنعين تم تمويلهما من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بقروض قيمتها 12 مليون جنيه ويعمل بهما 130 عاملا، الأول لإنتاج المكرونة وحصل علي قرض قدره 3 ملايين جنيه ويعمل به 56 عاملا، والثاني مجزر آلي حصل علي قرض 9 ملايين جنيه إقراض مباشر من الجهاز ويعمل به 74 عاملا ويتم تسويق منتجاتهما بداخل مدن وقري الصعيد.