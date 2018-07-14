وزير التجارة يتفقد مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم

محمد ريحان:أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لزيادة معدلات التصدير، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف تحقيق التنمية المتوازنة في كل قطاع وفقا لمزاياه النسبية، وذلك من خلال تحسين تنافسية قطاع الصناعات التحويلية وتعزيز

محمد ريحان:

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لزيادة معدلات التصدير، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف تحقيق التنمية المتوازنة في كل قطاع وفقا لمزاياه النسبية، وذلك من خلال تحسين تنافسية قطاع الصناعات التحويلية وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عن طريق تحفيز الاستثمار الصناعي حيث تستهدف الوزارة إتاحة المزيد من الأراضى للاستثمار الصناعي فضلاً عن التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات.

وقال الوزير إن مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية يمثل نموذجا متميزا للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة ويسهم في إعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال أعمال المستقبل للريادة في مشروعات القيمة المضافة والتي تسهم في إعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار “صنع في مصر”.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها الوزير صباح اليوم السبت، لمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، للتعرف على الموقف التنفيذي لسير الأعمال داخل المجمع، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية والمهندس امام السعيد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تخصيص حوالى ٩٢% من الوحدات الإنتاجية بالمرحلة الأولى للمجمع ٥٠% منها بدء مراحل الإنتاج الفعلى، وجار تشغيل الوحدات المتبقية، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية، خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتي تقدر مساحتها بـ52 فدانا، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستسهم في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة من خلال إدخال الشركات المتوسطة والكبيرة التي ستدعم المنشآت الصغيرة المتواجدة بالمرحلة الاولي، حيث جاري البدء في إجراءات الترفيق والانشاءات بالمنطقة.

وأشار إلى أن الوزارة ساهمت بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع وذلك لتلبية احتياجات كافة الوحدات الصناعية، فضلاً عن تقديم خدمات متطورة للدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا البلاستيك التابع للوزارة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لمستثمري المجمع في مجالات تشكيل البلاستيك وآلية تنظيم خطوط الانتاج داخل المصانع من حيث اختيار نوعية الماكينات وطرق تشغيلها.

وتفقد الوزير عددا من الوحدات الصناعية التى بدأت الإنتاج والتصدير وتشمل منتجات المواسير البلاستيك ومواد التعبئة والتغليف وزجاجات بلاستيكية، كما تفقد الوزير المساحة المخصصة للمرحلة الثانية للمجمع والتى تقع على مساحة ٥٢ فدانا.