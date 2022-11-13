وزير التجارة يبحث مع وفد «جوجل» توفير برامج التدريب والتحول الرقمي

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، المدير التنفيذي لشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارتن روكسى، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وشركة جوجل في تحقيق أولويات الوزارة الحالية لتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة في القطاع الصناعى.

وشارك في اللقاء هشام الناظر مدير جوجل فى مصر وإبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال الوزير إن اللقاء تناول إمكانية التعاون بين الجانبين في مجال توفير برامج التدريب، والتحول الرقمي بما يسهم في تنفيذ أهداف الوزارة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وذلك من خلال برنامج “مهارات” الذى تتيحه الشركة بالمجان ، فضلا عن تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج أكاديمية شركاء جوجل الذى أطلقته الشركة فى مصر خلال عام 2014 ويستهدف بناء منظومة متكاملة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو برنامج مصمم لدعم محترفي الويب والوكالات التي تساعد الشركات على النجاح عبر الإنترنت.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا إمكانية الاستفادة من برامج الشركة فى ربط المناطق والتجمعات الصناعية فى مختلف المحافظات المصرية عبر برامج خرائط جوجل للتعرف على كافة المستجدات بهذه المناطق وتحسين كفاءتها لتقديم خدمات افضل للمستثمرين، فضلا عن إمكانية التعاون المشترك للترويج لعدد من القطاعات التصديرية المصرية ومنها القطاعات الكيماوية والهندسية والإلكترونية إلى جانب تحديد معلومات حول الأسواق الخارجية .

ومن جانبه أكد مارتن روكسي المدير التنفيذى لشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان السوق المصرية تمثل إحدى الأسواق المهمة للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تصل اجمالى استثمارات الشركة منذ بدء نشاطها فى مصر الى حوالى 700 مليون دولار وتستهدف الشركة توسيع حجم استثماراتها خلال المرحلة المقبلة ، خاصة فى ظل التعاون المثمر مع عدد كبير من اجهزة الحكومة المصرية .

وأشار إلى أن الشركة توفر العديد من البرامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وتستهدف مساعدة هذه الشركات على زيادة إمكاناتها الرقمية