وزير التجارة يبحث مع نظيرته الإسبانية ووفد 30 شركة تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، واستعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء البارو ايرانثو سفير إسبانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري .

وقال الوزير إن دولة إسبانيا تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لمصر في مختلف المجالات وعلى كافه الاصعدة ، مشيراً إلى ان زيارة وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة والاستثمار على رأس وفد يضم ممثلي 30 شركة من كبريات الشركات الاسبانية يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على كافة المستويات، كما يؤكد اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصرية باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة ومحور تجاري عالمي.

واشار وزير التجارة الى اهمية “ملتقى الشراكة متعددة الاطراف مصر- اسبانيا ” والذي تستضيفه القاهرة حالياً في توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين في كافه المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية مشيرا إلى أن الملتقى يعكس حرص دولة اسبانيا على تعزيز الشراكة الاستثمارية مع مصر ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والاسباني واقتصادي البلدين على حد سواء .

ولفت الوزير الى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الاسبانية الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية للاستفادة من توافر الموارد الطبيعية والتعدينية في مصر، مشيراً الى ان اللقاء قد استعرض ايضاً اهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المغذية للسيارات وتطوير سلاسل القيمة لهذه الصناعات بمنطقة حوض البحر المتوسط والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية.

ومن جانبها اكدت تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة والاستثمار حرص بلادها على تعزيز اواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر على المستوين الثنائي ومتعدد الاطراف في اطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية واتفاقيات التعاون اليورومتوسطي.

وأشارت الى الدور الهام لملتقى الشراكة متعددة الاطراف مصر- إسبانيا في فتح قنوات للتواصل بين دوائر الاعمال بالبلدين واستعراض الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية لكلا البلدين وتدشين شراكات اقتصادية في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والنقل واعادة التدوير.

وأشادت الوزيرة بجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الاسبانية المستثمرة في السوق المصرية، وهو الأمر الذي ساهم في تشجيع العديد من الشركات الاسبانية لضخ المزيد من الاستثمارات سواء في مشروعات جديدة او اجراء توسعات لمشروعات قائمة.