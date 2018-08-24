وزير التجارة يبحث مع ممثلي المفوضية الأوروبية مستقبل العلاقات الاقتصادية

- عمرو نصار: الاتحاد الاوروبى شريك إستراتيجى لمصر تجارياً واستثمارياً- ساندرا دى ويل: حريصون على تعزيز علاقاتنا المشتركة مع مصرمحمد ريحانأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والاتحاد الأوروبى يرتبطان بعلاقات اقتصادية إستراتيجية يدعمهما تاريخ طويل من العلاقات السياسية المت

– عمرو نصار: الاتحاد الاوروبى شريك إستراتيجى لمصر تجارياً واستثمارياً

– ساندرا دى ويل: حريصون على تعزيز علاقاتنا المشتركة مع مصر

محمد ريحان

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والاتحاد الأوروبى يرتبطان بعلاقات اقتصادية إستراتيجية يدعمهما تاريخ طويل من العلاقات السياسية المتميزة.

ولفت إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة خاصة وأن الاتحاد الأوروبى يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير، مع ساندرا دى ويل القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وتناول اللقاء الإعداد لزيارة المفوض الأوروبى للزراعة فيل هوجان الشهر المقبل للقاهرة والتي تستهدف استعراض أخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية فى مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية.

وحضر اللقاء الدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، وهشام سليم ممثل الشئون التجارية بالاتحاد الأوروبى.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الإستثمارى المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبى والهادف للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية باعتبارها محور تجارى هام لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأكد نصار أهمية الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي في صورة مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصرية.

وشدد على أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 26.02 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري 13.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل الأثاث والصناعات الطبية والجلود والمنتجات الجلدية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والالكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والكتب والمصنفات الفنية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والاسمدة ومواد البناء والمنتجات اليدوية.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الاوروبية في السوق المصرية يبلغ 15.1 مليار دولار، وتعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية، تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو، ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.

من جانبها، أكدت ساندرا دى ويل القائم باعمال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط، مشيرة إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة، كما يقوم الاتحاد بتنفيذ عدد من البرامج في مجالات التجارة والصناعة بتمويل يبلغ 25 مليون يورو في قطاعات تحسين الأسواق المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحديث والتدريب المهنى.