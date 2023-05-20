وزير التجارة يبحث مع شركتين هنديتين لتصنيع المركبات وقطع غيار السيارات فرص ومقومات الاستثمار في مصر

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفود شركتين هنديتين متخصصتين في مجالات تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات، حيث تم استعرض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري وكذا إمكانيات انشاء مشروعات للشركتين في مصر في مجالات تصنيع المركبات الكهربائية وشاحنات نقل الركاب وإنتاج قطع غيار السيارات، حضر اللقاءين الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء الأول تضمن وفد شركة هندوجا الهندية العالمية برئاسة أمانديب سينج، مسؤول العمليات الدولية بالشركة حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الحالية لتبني وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصرية، والاعتماد على الطاقة النظيفة فى المركبات للحفاظ على البيئة.

مشيراً إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تكثيف العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية وجاري التوسع في إنشاء هذه المحطات.

وأوضح سمير أن الشركة عقدت لقاءات مع مسؤولين حكوميين لبحث رغبة الشركة في التعاون مع شركة النصر لتصنيع السيارات فيما يخص التصنيع المشترك للسيارات وإمكانية التعاون لتصنيع الشاحنات الكهربائية بمنطقة شرق بورسعيد.

ولفت الوزير إلى إمكانية استفادة الشركة من المزايا التى تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية لاسيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي توفر سوقاً كبيراً وواعداً للشركات المستثمرة بالسوق المصري .



ومن جانبه، أكد أمانديب سينج، مسؤول العمليات الدولية بشركة هندوجا الهندية العالمية أن الشركة لها باع طويل طويل في مجال تصنيع السيارات وخاصة السيارات الكهربائية وتعمل في عدد كبير من دول العالم.

مشيراً إلى أن الشركة تدرس اقامة مصنع لها في مصر ليكون محوراً للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

كما التقى الوزير وفد شركة مازرسون الهندية لانتاج قطع غيار السيارات برئاسة سانجيف باتيا رئيس العمليات بالشركة، حيث استعرض اللقاء امكانات ومقومات السوق المصري في مجال إنتاج السيارات ومكوناتها.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة اوجه الدعم لمختلف المشروعات الاستثمارية المحلية والاجنبية من خلال الوزارة واجهزتها التابعة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

لافتاً الى ان استراتيجية صناعة السيارات توفر حزم تحفيزية متميزة للشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها .

من جانبه أعرب سانجيف باتيا رئيس العمليات بشركة مازرسون الهندية لانتاج قطع غيار السيارات عن تطلع الشركة للاستثمار في السوق المصري ووضعه على خريطة الانتاج العالمية للشركة، وذلك باعتباره أحد اهم المقاصد الاستثمارية المتميزة في المنطقة ومحور لنفاذ الصادرات لعدد كبير من الاسواق العالمية.

مشيرا الى ان الشركة تستحوذ على حصة سوقية كبيرة بسلاسل التوريد العالمية في مجال قطع غيار السيارات، كما تمتلك استثمارات بقارة اوروبا والهند والامريكتين.