وزير التجارة يبحث مع شركتين توطين صناعة الأجهزة المعملية والمستلزمات الطبية بمصر

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ميريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Perkin Elmer» الأمريكية، والدكتور محمد أبو النجا المدير العام لشركة «HVD» النمساوية، وذلك لبحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركتين في مجال توطين صناعة المستلزمات والأجهزة المعملية والطبية، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وكريم أسعد المدير العام لشركة PerkinElmer لمنطقة الشرق الأوسط، وميرفت مسلم المدير التجاري الإقليمي للشركة .

وقال الوزير إن اللقاء استعرض التعاون القائم حالياً بين القطاع الصحي المصري والشركتين من خلال توريد الأجهزة المعملية وكواشف الفيروسات وكذا المعامل المتطورة في مجال الكشف المبكر عن الأورام والامراض الوراثية والفيروسية وهو ما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية لمصر.

ولفت سمير الى انه تم خلال اللقاء التباحث مع مسئولي الشركتين للتواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة بهدف اقامة شراكة لتصنيع معدات الاجهزة المعملية والمستلزمات الطبية والتي يتم استيرادها حالياً، خاصة في ظل حوافز الاستثمار التي تتيحها مصر وبصفة خاصة لمثل هذه المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيات المتطورة

وأشار الوزير الى الفرص الكبيرة التي يتيحها تصنيع هذه المنتجات في السوق المصرية من خلال تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

ومن جانبها اشارت مريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Perkin Elmer» الأمريكية، الى ان الشركة ستدرس امكانية تصنيع منتجاتها في مصر لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للاسواق الاقليمية.

وبدوره اوضح الدكتور محمد أبو النجا المدير العام لشركة «HVD» النمساوية ان الشركة تقوم بتوريد منتجاتها الى القطاع الصحي المصري وبصفة خاصة في مجال الاجهزة المعملية وكواشف الـ PCR الخاصة بفيروس كورونا، فضلاً عن معامل اختبارات التتابع الجيني لتشخيص الاورام والامراض السرطانية والوراثية.