وزير التجارة يبحث ترتيبات زيارة مجلس الأعمال المصرى الأمريكى لواشنطن

عمرو نصار : حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية في كل المجالاتمحد ريحان:عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، برئاسة عمر مهنا رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت، وتناول اللقاء الترتيبات النهائية الخاصة بزيارة أعضا

عمرو نصار : حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية في كل المجالات

محد ريحان:

عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، برئاسة عمر مهنا رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت، وتناول اللقاء الترتيبات النهائية الخاصة بزيارة أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال لواشنطن أواخر الشهر الجارى، والتي تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية في مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة، كما تناول اللقاء الاستعدادات التى تقوم بها حاليا غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى لاستقبال وفد الشركات الأمريكية، والذى سيزور القاهرة نهاية شهر أكتوبر المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، ويضم الوفد مسئولي أكثر من 60 شركة أمريكية.

حضر اللقاء المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة و السفيرة ماجدة شاهين، مستشار الوزير للعلاقات الدولية و أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول عددا من الملفات المهمة المطروحة على جدول الأعمال المصري والأمريكي على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال من بينها المفاوضات المتعلقة باتفاقية “التيفا” وسبل زيادة التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن السوق الأمريكية تمثل وجهة مهمة للصادرات المصرية خاصة وأنها تتمتع برواج كبير وقبول لدى المستهلك الأمريكي، بفضل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين والتى تعزز من تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الأمريكية، مشيرا إلى أن السوق المصرية تعد مقصدا مهما للاستثمارات الأمريكية باعتبارها محورا تسويقيا رئيسيا لدول قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حققت خلال السبعة أشهر الأول من العام الجاري زيادة 29.2% وسجلت 3 مليارات و822 مليون دولار، مقابل 2 مليار و956 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال السبعة أشهر الأولى من العام بقيمة 832 مليون دولار.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ حاليا 2.4 مليار دولار في 1222 مشروعا تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلي أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 35.4% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الأفريقية و 46.2% من الاستثمارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا والثانية في الشرق الأوسط .

وقال عمر مهنا، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكي، إن الزيارة المقبلة لأعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال لواشنطن تستهدف الارتقاء بمشروعات التعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لمستويات متميزة، لافتا إلى أن الزيارة تستهدف أيضا تعميق التواصل بين مجتمعى الأعمال بالبلدين وترجمة العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين إلى مشروعات استثمارية مشتركة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من السوق الأمريكية الضخم فى زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذه السوق الاستهلاكية الكبير .