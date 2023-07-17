وزير التجارة والصناعة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show في قطاع الصناعات الكهربائية

شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show والتي تعد أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية وتضم 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو، كما تمثل منصة للتواصل بين المصدرين والمشترين وعقد شراكات وتنويع مصادر التوريد وتبادل الخبرات مما سيسهم في إبرام تعاقدات وصفقات تجارية كبرى بين الشركات العالمية.

و شارك في فعاليات إطلاق بعثة Egypt Power Show المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وعدد من من قيادات الوزارة.

وقال الوزير إن بعثة Egypt Power Show تركز بشكل كبير على السوق الإفريقية وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وجهاز التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.

وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصرية تزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذلك حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى السوق الاستهلاكية الكبيرة واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليار و879 مليون دولار كما بلغت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولي من العام الحالي نحو مليار و681 مليون دولار.

والتقى الوزير بعدد من المشترين والمستثمرين المشاركين بالحدث واستعرض معهم أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية والصادرات ذات الرواج الكبير وفرص توسيع نطاق الأعمال.