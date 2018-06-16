وزير التجارة والصناعة يتلقى مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة والكيمياء عن مايو

– إبراهيم المناسترلى: الرقابة الصناعية نفذت 1119 حملة تفتيشية على المصانع …واجراء 605 دراسة فنية



– م.مجدى فهمى : إجراء 4307 تحليل معملي للمنتجات بمصلحة الكيمياء وانتاج 1500 لتر حبر سري للمجازر



المال – خاص:

استعرض المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر مايو الماضى في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وأوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة قامت بإجراء 1119 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية وتم مخاطبة الجهات الادارية بشأن 198 مصنعاً إلى جانب إجراء حملات رقابية موسمية لعدد 3 مصانع، مشيراً إلى أنه تم إجراء 605 دراسة فنية تضمنت 292 دراسة متخصصة في مجال السماح المؤقت والدروباك و306 دراسة فنية ومتنوعة، 7 دراسات لمستلزمات الإنتاج.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بمنح 464 ترخيص إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية، واعتماد 72 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) فضلاً عن تسجيل 3 مطابع عاملة في مواد التغليف والطباعة، مشيراً إلى أن المصلحة قامت أيضاً من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بفحص 348 استفسار و129 شكوى، كما تم سحب 77 عينة لإجراء الفحص والاختبار عليها.

وقال الدكتور مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة قامت بإجراء التحاليل المعملية لعدد 4307 عينة اختبار وذلك بواقع 2162 عينة بمعامل القاهرة والاسكندرية 1765 عينة والسويس 270 عينة واسيوط 62 عينة ومعمل منسوجات مدينة نصر 48 عينة، كما تم إنتاج 1500 لتر حبر سري المستخدم في ختم اللحوم بالمجازر.

وأشار فهمي الى أن المصلحة استمرت في تطوير وتأهيل معاملها خلال شهر مايو الماضي، كما تم إجراء المراجعة الداخلية وإعداد معملين للمراجعة الخارجية من قبل الإيجاك لتجديد شهادات الإعتماد وإعداد معامل الدخان للإعتماد طبقا للأيزو 17025/2005 وتجهيز الأوراق الخاصة بتقديم طلب الإعتماد وتم تنفيذ معايرات خارجية لعدد 23 جهاز وتمت معايرتهم بالمعهد القومي للقياس والمعايرة.