وزير التجارة: ننتظر رداً أمريكيا حول طلب الاستثناء من رسوم الحديد والألومنيوم

محمد ريحان وأحمد اللاهونى كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنتظر ردا أمريكيا بشأن استثناء مصر من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد والألومنيوم.وأضاف على هامش ختام الدورة التدريبية المشتركة التى نظمتها الوزارة مع شعبة المحرري

محمد ريحان وأحمد اللاهونى



كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنتظر ردا أمريكيا بشأن استثناء مصر من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد والألومنيوم.

وأضاف على هامش ختام الدورة التدريبية المشتركة التى نظمتها الوزارة مع شعبة المحررين الاقتصاديين، أمس أن صادرات الحديد المصرية للسوق الأمريكية قليلة للغاية، لا تتجاوز 100 مليون دولار، بما يعنى أنها لا تشكل أى ضرر على الصناعة الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكى قد أصدر قرارا خلال مارس الماضى، بفرض رسوم جمركية قيمتها %25 على واردات الصلب، و%10 على الألومنيوم، واستثنى واردات الولايات المتحدة من كندا، والمكسيك، وأوكرانيا.

فى سياق أخر أكد «قابيل» أهمية التحرك نحو السوق الأفريقية بقوة، وتسليط الضوء فى الإعلام على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التى وقعتها 44 دولة العام قبل الماضى، من بينها مصر، وتسهم فى رفع القيود وتحقق انسياباً بحركة التجارة بين دول القارة، على أن تدخل حيز النفاذ حال تصديق 22 دولة رسمياً عليها.

وقال إن هناك توجيهاً رئاسياً بتعميق علاقات مصر مع الدول الأفريقية فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن القارة السمراء تمثل السوق المستقبلى للصادرات المصرية، أكثر من أى منطقة أخرى فى العالم، وتبلغ تجارة مصر معها حاليا نحو 4 مليارات دولار، وسوف تتضاعف بنحو 4 مرات مستقبلاً بعد دخول الاتفاقية القارية حيز النفاذ.

وفيما يخص مفاوضات مصر للانضمام إلى الاتحاد الجمركى الأوراسى، قال إن المفاوضات مستمرة، وتسير فى الطريق الصحيح، لكنها تحتاج إلى وقت.

واستطرد: مفاوضات اتفاقيات التجارة تأخد وقتاً أكبر لحين تحديد قائمة السلع.

وأجرت مصر فى يناير الماضى، مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد، فى إطار سياسة الانفتاح على العالم، وفقا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة.