وزير التجارة: مليار و707 ملايين يورو استثمارات إيطاليا في مصر

كشف أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن حجم استثمارات إيطاليا بمصر خلال النصف الأول من العام الحالي نحو مليار و707 ملايين يورو في أكثر من 1233 مشروعا في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية .

وأشار الوزير إلى أن إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية، وهناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 نحو 3 مليارات و29 مليون يورو، منها مليار و442 مليون يورو صادرات مصرية..

وأشار وزير التجارة إلى أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي يعد من أهم مشروعات التعاون مع الجانب الإيطالي حيث ترغب الوزارة في الاستعانة بالخبرات الإيطالية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الروبيكي التي تشمل إنشاء 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع وذلك للاستفادة من حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة للاستثمار في هذا المشروع الكبير، لافتاً إلى حرص الوزارة على مشاركة كبريات الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة الجلود في مشروع مدينة الروبيكي لتوطين الصناعة لا سيما وأن المدينة بها مركز تكنولوجي على أعلى مستوى ومجهز بأحدث المعدات والماكينات الإيطالية.

ودعا الوزير الشركات الإيطالية التي اضطرت لوقف الإنتاج كلياً أو جزئياً على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الطاقة الأخيرة، لإقامة شراكات ناجحة مع نظرائها في مصر سواء من خلال الإنتاج من إيطاليا والتصدير لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط من خلال مصر أو بنقل المصانع إلى السوق المصرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتميز بها مصر، لافتاً إلى إمكانية تنظيم لقاءات تجمع الشركات من البلدين لعرض الحوافز المتاحة التي تشمل انخفاض أسعار الطاقة وتوافر الأيدي العاملة المدربة والماهرة والموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ الصادرات للعديد من الأسواق العالمية.

ولفت وزير إلى أن الحكومة على أتم استعداد لتقديم أوجه الدعم الممكنة للشركات الإيطالية العاملة بالسوق المصرية وتذليل أي عقبات قد تواجهها، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرا عن خطوات لتطوير وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لزيادة تدفق حركة التجارة

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سفير دولة إيطاليا بالقاهرة مايكل كارون، لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا، وبحضور الدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.