وزير التجارة: مستعدون لتقديم كل التسهيلات للاتحاد الأوروبي للاستقادة من الفرص الاقتصادية بمصر

التقى اليوم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنطونيو لوبيز إستوريز عضو البرلمان الأوروبي والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمقر الوزارة.

ورحب وزير التجارة بزيارة أنطونيو لوبيز استوريز ، مؤكدا على التطلع لمزيد من التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وجلب مزيد من الصناعات والاستفادة من الخبرات التكنولوجية للعمل بها وتطبيقها في مصر.

كما أكد أن مصر على استعداد لتقديم الكثير من التسهيلات لشركائنا من الاتحاد الأوروبي.. موضحا السوق المصرية لديها العديد من الفرص الاقتصادية، وتعد مصر بوابة لفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية.

وأثنى أنطونيو لوبيز على حديث الوزير ، مشيرا إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على المنطقة.

كما تنبأ بأن دور مصر هام جدا خلال الفترة المقبلة في عدة مجالات خاصة مجال الطاقة.