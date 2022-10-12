وزير التجارة: كازاخستان تبدي اهتمامًا بإنشاء منطقة صناعية في مصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع ووسكينباييف كيربيك وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخي، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة كازاخستان للمشاركة بفعاليات القمة السادسة لمؤتمر التفاعل، وتدابير بناء الثقة في آسيا “سيكا ” نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة وتوافر الموارد الطبيعية بالبلدين في تعزيز التعاون والتكامل الصناعي المشترك وكذا الاستفادة من الخبرات الصناعية الكازاخية في تطوير الصناعة الوطنية، حضر اللقاء السفيرة منال الشناوي سفيرة مصر بكازاخستان والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض اهمية تنمية العلاقات المشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين والدخول في شراكات صناعية تنعكس آثارها ايجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري، مشيراً في هذا الاطار الى ترحيب مصر بتنمية التعاون المشترك مع دولة كازاخستان في مجال صناعة الدواء، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات الدواء المصرية، مع اهمية قيام الجانب الكازاخي بتيسير اجراءات تسجيل الدواء المصري بالسوق الكازاخية.

وأشار سمير إلى أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة التعاون المشترك مع دولة كازاخستان خاصة في قطاعات التعدين والنقل واللوجيستيات، لافتاً في هذا الإطار إلى اهمية تسيير رحلات نقل جوي بين البلدين لنقل المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الكازاخية، وأيضاً لأسواق منطقة وسط آسيا، وكذا لنقل القمح الكازاخي إلى السوق المصرية.

وأعرب الوزير عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الجانب الكازاخي لإنشاء منطقة صناعية كازاخية في مصر، خاصة أن الجانب الكازاخي أبدى اهتمامه باقامة تلك المنطقة لتكون نافذة تصدير الى الدول الافريقية والعربية مع التركيز على التصنيع المشترك للآلات والمعدات الزراعية والصناعات الثقيلة.

ووجه وزير التجارة والصناعة الدعوة لنظيره الكازاخي لزيارة مصر على رأس وفد من رجال الاعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبصفة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتيح العديد من المزايا للشركات المستثمرة سواء بالانتاج للسوق المصرية أو التصدير للأسواق الخارجية خاصة للاسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تفضيلية.

ومن جانبه أعرب ووسكينباييف كيربيك وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخي عن سعادته بزيارة الوفد المصري خاصة وانها اول زيارة رسمية لوزير التجارة والصناعة خارج مصر وهو ما يعكس عمق العلاقات التي تربط مصر وكازاخستان.

وأشار إلى أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات الشراكة مع مصر خاصة أنها احدى اهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، لافتاً الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تنمية التعاون الصناعي المشترك وبما يعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتين.

ولفت إلى أنه قد استعرض خلال جلسة المباحثات تجربة كازاخستان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، منوهاً الى اهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والتنسيق مع احدى شركات الطيران المصرية لتنظيم رحلات منتظمة بين القاهرة وأستانة.