وزير التجارة: فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع بوروندي

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ايمانويل سينزوها جيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي.

واستعرض اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وجميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصادات الإفريقية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء شيخ راشد ملاشى نيراغيرا سفير بوروندي بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ البوروندي.

وأكد الوزير أهمية الدور الهام للمجالس النيابية في كلا البلدين في إصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها إزالة العقبات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.

وقال الوزير إن الزيارة الحالية لـ إيمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي لمصر تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

ولفت إلى أن اللقاء استعرض إمكانية تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين لدولة بوروندي للتعرف على الفرص والمقومات الاستثمارية بالدولة وبحث إمكانيات عقد صفقات متكافئة وإنشاء مشروعات مشتركة للوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق الخارجية، لا سيما في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والتعبئة والتغليف والطاقة.

ولفت سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من جميع الإمكانات والمقومات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية بالقارة الإفريقية وبما يسهم في تلبية احتياجات القارة وزيادة مواردها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة بوروندي من خلال 3 محاور رئيسية تشمل عضويتهما بدول حوض النيل وتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” بالاضافة الى اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA والتي تفتح آفاق كبيرة لتحقيق التكامل التجاري والصناعي القاري

ونوه إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتحرك نحو دول القارة الإفريقية مدتها 5 سنوات تستند إلى مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري والاقتصادات الإفريقية على حد سواء.

ولفت إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين لتبادل الزيارات وإنشاء المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة وبما يسهم في الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، مع ترحيب مصر بنقل خبراتها لدولة بوروندي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية.

من جانبه أكد السيد إيمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بقارة إفريقيا، لا سيما وان مصر وبوروندي ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية واستراتيجية في جميع الميادين.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون القاري المشترك لإعادة صياغة تاريخ القارة الإفريقية من خلال إرساء منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة الى جانب توحيد جهود ورؤى البلدين في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الموقع المتميز لدولة بوروندي كمحور تجاري ولوجيستي للصادرات المصرية لأسواق عدد من دول القارة الإفريقية.