وزير التجارة : عارضو «تراثنا» طالبوا بتيسير أكبر في التمويل وفترات السداد

أوضحت أن أكبر دعم لاصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو وجود الرئيس السيسي في إفتتاح المعرض اليوم



قالت الدكتورة نفيين جامع وزير التجارة والصناعة إن عارضي معرض «تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية» طالبوا بتيسير أكبر في التمويل وفترات السداد، مؤكدة سعادتها بإطلاق المعرض هذا العام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضحت أن أكبر دعم لاصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو وجود الرئيس السيسي في إفتتاح المعرض اليوم قائلة : ” وجود الرئيس ودعمه وحرصه على إفتتاح معرض تراثنا “



وأشارت إلى أن الدولة تهتم بتقديم الخدمات المالية وفنية وغير مالية والمساعدة في التسويق وغير ذلك قد يكون مهم لكن أن يعقد المعرض في عامه الثالث وأن يشرف الحضور بافتتاح الرئيس السيسي للمعرض يمثل أكبر تقدير وأهم رسالة لاصحاب هذه المشروعات.

وأضاف: “النهاردة الرئيس أثناء تفقد المعروضات كان حريصاً على التواصل معهم وسؤالهم عن مايحتاجونه في الفترة المقبلة وماذا ينقصهم ؟”.



وكشفت أن ردود أفعال اصحاب المعروضات على أسئلة الرئيس كان بالاجماع أنهم سعداء بتواجده بينهم قائلة : “كلهم قالوا له بالإجماع سعداء لوجود حضرتك معانا مكنوش عاوزين يطلبوا حاجة بعد زيارة الرئيس”.



وأوضحت أن هناك بعض المطالب والاقتراحات التي ساقها أصحاب الحرف في معارض حديثهم مع الرئيس وهي أن يكون هناك إهتماماً بالتعليم الفني وتعليم الحرف اليديوية بها قائلة : “وعرضوا على الرئيس أن يشاركوا في هذا التدريب”.



وأضافت : “هناك أيضاً مطالب أخرى تتعلق بتسيرات التمويل وفترات السداد أن تكون أكبر لتتناسب مع دورة العمل الخاصة بالمنتجات “

وكشفت أن الرئيس قال لها ووجهها قائلاً : “كل طلباتهم لازم تدريسيها بقدر من العناية والاهتمام بهم أكبر في كل طلباتهم”.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تفقد قاعات وأجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

وتبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وافكارهم موجهاً بتقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وبتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الي الاسواق.