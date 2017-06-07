وزير التجارة: سلسلة ترويجية للصادرات المصرية بإفريقيا

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الإعداد لتنظيم سلسلة من الجولات والبعثات الترويجية للصادرات المصرية بعدد من الدول الإفريقية تتضمن المغرب وتونس بشمال إفريقيا وتنزانيا وكينيا بشرق إفريقيا وكوت ديفوار وغانا بغرب إفريقيا في قطاعات المواد الغذائية والصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الدوائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم.

وأشار إلى أن هذه البعثات تنظمها جمعية المصدرين المصريين بالتنسيق مع الوزارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات وذلك بهدف تعزيز منظومة الصادرات المصرية للسوق الافريقي باعتباره سوق واعد امام الصادرات المصرية والتى تحظي بتنافسية وقبول كبير في هذا السوق الضخم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمهندس خالد الميقاتى، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “أكسبولينك” والذي استعرض أنشطة الجمعية الحالية والمستقبلية ودورها الحالي فى الترويج للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق المستهدفة خاصة أسواق القارة الإفريقية.

وقال إن الوزارة تدعم كافة الجهود والمبادرات التي تنفذها الجمعية لزيادة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية ، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم بدور كبير فى تعزيز منظومة المعارض الخارجية والداخلية والتدريب وانشاء المراكز التدريبية واللوجيستية.

وأضاف قابيل إلي ضرورة النفاذ لاسواق القارة الافريقية علي أساس قطاعى والبدء بالقطاعات الهامة التي تتمتع فيها الصادرات المصرية بميزات تنافسية باسواق القارة ، مشيرا الي ان منتجات الاسمدة والسيراميك ومواد البناء تمتلك فرصة تصديرية ضخمة باسواق القارة السمراء حاليا.

وقال خالد الميقاتى رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين أكسبولينك إن الجمعية تعمل حالياً على عدة محاور بهدف زيادة الصادرات المصرية من منتجات معينة لأسواق محددة ، مشيراً إلى أن الجمعية تستهدف حاليا الاسواق الافريقية بمنتجات الاثاث والرخام والجرانيت ومواد البناء ومعدات التعدين والمحاجر.

وأضاف أن الجمعية تنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خطة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الافريقية تتضمن انشاء عدد من المراكز اللوجستية بالقارة وتعزيز منظومة المعارض المصرية بالأسواق الأفريقية والتي تسهم بشكل كبير في الترويج للمنتج المصرية بهذه الأسواق ورفع ثقة المصدرين المصريين للعمل في هذه الأسواق.