وزير التجارة: خلافات الدول الأفريقية لن تعيق توقيع اتفاق تجارة حرة

كتبت: دعاء حسنىقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إنه لا يجب أن تعوق الخلافات حول شهادات المنشأ بين الدول الأفريقية توقيع اتفاقية تجارة حرة ثلاثية بين تجمعات الكوميسا والسادس وتجمع شرق أفريقيا، خاصة أن الاتفاقية بين التجمعات الثلاث ممهدة لاتفاقية حرة بين كل الدول الأفريقية ولتنفيذ أجندة

كتبت: دعاء حسنى

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إنه لا يجب أن تعوق الخلافات حول شهادات المنشأ بين الدول الأفريقية توقيع اتفاقية تجارة حرة ثلاثية بين تجمعات الكوميسا والسادس وتجمع شرق أفريقيا، خاصة أن الاتفاقية بين التجمعات الثلاث ممهدة لاتفاقية حرة بين كل الدول الأفريقية ولتنفيذ أجندة التنمية فى القارة 2063.

وأكد قابيل خلال كلمته التى ألقاها بالملتقى المصرى الأفريقى لدول التكتلات الأفريقية الثلاث، والذى يعقد على هامش استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للتكتلات الأفريقية الثلاثة خلال الفترة من 24 و27 يونيو الجارى، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية والاستفادة من العلاقات الثنائية التى تربط مصر بدول القارة.

وأضاف قابيل أن البرلمان المصري قد وافق على اتفاقية التجارة الحرة للمكتبات الأفريقية الثلاثة فى الثالث من مايو الماضى كأول برلمان يصادق على الاتفاقية وذلك بناء على توصيات الحكومة.

وأكد الوزير أهمية الإسراع باستكمال وتوقيع اتفاقية التكتلات الثلاثة والتصديق عليها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ومنها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

أشار إلى ضرورة إسراع وتيرة المفاوضات بشأن النقاط الخاصة بملاحقات الاتفاقية حتى يتسنى التصديق على الاتفاقية.

وأشار إلى حرص مصر على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باستكمال بروتوكول قواعد المنشأ الملحق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية لدول التكتلات الأفريقية الكبرى الثلاثة التى تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، لافتا إلى أن التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة ودخولها حيز التنفيذ سيسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارة البينية وستسهم فى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وإضفاء ميزة تنافسية على الاستثمارات الأجنبية فى مصر.