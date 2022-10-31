وزير التجارة: المعرض الدولي للصناعة يعكس الإمكانات الكبيرة للمنتجات المصرية

قام المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بجولة تفقدية بالمعرض الدولى الأول للصناعة يرافقه المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وتفقد الوزير اجنحة المعرض المقام بمركز مصر للمؤتمرات الدولية على مساحة ١٢ الف متر مربع ويشارك به عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية ومن بينها الصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء والآلات والمعدات والماكينات فضلا عن الاثاث والمنتجات الحرفية واليدوية .

وأشاد سمير بجودة المنتجات الصناعية المعروضة والتى تعكس الامكانات والمقومات الكبيرة للصناعة الوطنية ومواكبتها للتطورات التقنية والتكنولوجية العالمية، لافتا الى قدرة الصناعة الوطنية على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية.

واستمع الوزير خلال الجولة التفقدية الى رؤية عدد من الصناع اصحاب الابتكارات الجديدة والتى تعظم من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ، فضلا عن خططهم لتنمية قدراتهم الانتاجية وفتح اسواق تصديرية جديدة .