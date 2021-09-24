وزير التجارة الفرنسي يرفض مقابلة نظيره الأسترالي جراء تداعيات أزمة الغواصات

رفض وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر اليوم الجمعة لقاء نظيره الأسترالي دان تيهان خلال الزيارة التي سيجريها الأخير إلى باريس الشهر القادم.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن وزير التجارة الأسترالي بادر بطلب لقاء نظيره الفرنسي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر يوم الأربعاء الماضي عودة سفير بلاده لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان إلى واشنطن “الأسبوع المقبل”، بعد تواصله هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن أزمة الغواصات، بحسب بيان مشترك صادر عن الإليزيه والبيت الأبيض.

وركزت المكالمة على ظروف فسخ أستراليا قبل أسبوع عقد القرن لشراء غواصات فرنسية، إثر قيام تحالف “أوكوس” الاستراتيجي الجديد بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.