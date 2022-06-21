وزير التجارة السعودي : 145 مليار جنيه استثمارات 14 اتفاقية بين الشركات السعودية والمصرية

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ورئيس اللجنة السعودية المصرية المشتركة، عن توقيع 14 اتفاقية للاستثمارات للقطاع الخاص بين الشركات السعودية ومصر بقيمة 145 مليار جنيه بما يعادل 7.7 مليار دولار، إذ تأتي تلك الاتفاقيات علي هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر.

وأضاف خلال كلمته، أن القيادات السعودية والمصرية لديهم طموح لمضاعفة حجم الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، إضافة لتلبية تطلعات الشعبين.

وتابع أن هناك أكثر من 6285 شركة سعودية تعمل بالسوق المصرية بحجم استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من رجال الأعمال السعوديين والمصريين.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.