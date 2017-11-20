وزير التجارة الرومانى: هناك فرص كثيرة للاستثمار فى مصر

سمر السيد: عرض إيلان لوفر، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الرومانى، الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، الفرص الاستثمارية فى رومانيا، مضيفاً أن هناك فرصا أمام الشركات الرومانية للاستثمار فى مصر، ليس فقط لبيع منتجاتها ولكن



سمر السيد:



عرض إيلان لوفر، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الرومانى، الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، الفرص الاستثمارية فى رومانيا، مضيفاً أن هناك فرصا أمام الشركات الرومانية للاستثمار فى مصر، ليس فقط لبيع منتجاتها ولكن فتح منشآت تابعة لها.

ويزور وفد رومانى مكون من 6 شركات، برئاسة لوفر، وحضور رئيس غرفة بوخاريست للتجارة والصناعة، القاهرة حالياً، لحضور منتدى الأعمال المشترك، والدورة السادسة لمجلس الأعمال المشترك، الذى تستضيفه جمعية رجال الأعمال المصريين، تحت رعاية وزارة التعاون الدولى والاستثمار.

وصرح لوفر، بأنه أجرى لقاءات متعددة خلال زيارته الحالية للقاهرة، منها لقاء مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ومحمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر.

وأشار إلى أنه كان قد وقع مع الدكتورة سحر نصر، خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادى المشترك، التى عقدت فى بوخاريست خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الماضى، على 5 مذكرات تفاهم فى مجالات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك مفاوضات حالية لتوقيع مذكرات أخرى، مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين تعود لأكثر من 110 أعوام .

وذكر أن خط الطيران المباشر المستهدف تشغيله بين الدولتين، يعتبر خطوة مهمة لصالح رجال الأعمال والارتقاء بالروابط الثنائية .

