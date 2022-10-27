ثانى الزيودى: «الاتصالات» و«الهيدروجين الأخضر» و«الطاقة المتجددة» مجالات الاستثمارات المقبلة

كشف الدكتور ثانى الزيودى، وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، أن شركة «ADQ» أبوظبى القابضة تدرس الاستحواذ على حصص بشركات مقيدة فى البورصة المصرية.

وقال الزيودى فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر (مصر – الإمارات قلب واحد) بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين الدولتين، إن «ADQ» القابضة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن استثماراتها الجديدة عقب انتهاء عملية الدراسة والاستقرار على الشركات المستهدفة.

وأضاف أن قطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تحظى باهتمام كبير وأولوية فى خطة استثمارات الإمارات بمصر، التى وصفها بالضخمة والمتنوعة بين العقارات والبنية التحتية واللوجيستيات.

وأوضح وزير التجارة الخارجية أن الاستثمارات الإماراتية تتبع نماذج مختلفة منها الدخول بشكل مباشر فى مشروعات معينة، بخلاف غير المباشر فى مشروعات وشركات مقيدة بالبورصة المصرية.

وأكد أن نموذج الاستثمار عبر البورصة المصرية يتيح السيولة اللازمة لمصر فى تنفيذ مشروعات أخرى ومستهدفاتها.

وتأسست «adq القابضة» فى عام 2018، وهى شركة استثمارية فى إمارة أبوظبى، تمتلك محفظة واسعة بقطاعات متنوعة مثل الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

ونفذت شركة أبو ظبى القابضة الإماراتية «ADQ» قبل عدة أشهر عمليات شراء حصص بخمس شركات مدرجة فى البورصة المصرية، بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبا.

وشملت عمليات الشراء المنفذة بجلسة 13 أبريل الماضى حصصًا فى البنك التجارى الدولى، وشركات الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وفورى للمدفوعات الإلكترونية.

كما أعلنت مجموعة «أغذية» التابعة لـ «adq خلال شهر يوليو الماضى، عن موافقة مجلس إدارتها على المضى قدمًا فى صفقة الاستحواذ الاستراتيجى على حصة %60 فى مجموعة عوف، المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية فى مصر.