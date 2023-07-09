وزير التجارة الأسترالي يزور بروكسل بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

يسافر وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، إلى بروكسل من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة بلومبرج.

وفقاً لبيان صدر عن الحكومة الأسترالية؛ من المتوقَّع إجراء فاريل -وهو عضو في مجلس الشيوخ الأسترالي أيضاً- محادثات سابقة لاجتماع وزراء التجارة حول الاتفاقية، كما سيلتقي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للتجارة، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، يانوش فويتشوفسكي.

اتفاقية تجارة حرة

أوضح فاريل في البيان: أنَّه “من المهم التوصل إلى صفقة تجارية بين الشركاء ذوي المصالح المشتركة بينما تتزايد الشكوك الجيوسياسية. ما تزال المفاوضات تواجه صعوبات، ووصلت إلى مرحلة يتوجب علينا فيها مراعاة المصلحة الوطنية لأستراليا”.

وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي؛ حل الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع كأكبر شريك تجاري لأستراليا في عام 2022، حيث استحوذ على 61.6 مليار دولار، أو 8.4% من إجمالي التجارة.

في بيان صحفي منفصل، قالت الحكومة الأسترالية إنَّ رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، يعتزم هو الآخر زيارة أوروبا خلال الأسبوع المقبل، متوجهاً إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس غداً الإثنين، قبل السفر إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس لحضور قمة قادة الناتو.