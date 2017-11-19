وزير البيئة: 50 مليون جنيه تكلفة مواجهة السحابة السوداء خلال 3 أشهر

سمر السيد: قال وزير البيئة، خالد فهمى، إن هناك انخفاضاً فى أعداد مخالفات حرق قش الأرز، التى رصدها القمر الصناعى فى جميع محافظات الجمهورية، لتصل إلى 3125 مخالفة فى العام الجارى، مقابل 5064 ألاف مخالفة العام الماضى 2016. وأضاف فى كلمته بمناسبة الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة ا



سمر السيد:



قال وزير البيئة، خالد فهمى، إن هناك انخفاضاً فى أعداد مخالفات حرق قش الأرز، التى رصدها القمر الصناعى فى جميع محافظات الجمهورية، لتصل إلى 3125 مخالفة فى العام الجارى، مقابل 5064 ألاف مخالفة العام الماضى 2016.

وأضاف فى كلمته بمناسبة الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة اليوم، أن أعداد المحاضر التى تم اتخاذها ضد الفلاحين الذين حرقوا مخلفات قش الأرز، تراجعت من نحو 12 ألف فى عام 2016 إلى 10 ألاف محضر فى هذا العام ، مشيراً إلى أن نسبة تجميع الفلاحين لقش الأرز ارتفعت إلى 79%، مقابل 68 % فى نفس فترة المقارنة السابق ذكرها.

ولفت إلى أن حرق الفلاحين لمخلفات قش الأرز وصلت نسبته هذا العام إلى 21 %، مشيراً إلى أن ثلث قوة جهاز شئون البيئة تعمل على منظومة مواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وقد تكلفت الوزارة نحو 50 مليون جنيه خلال الـ 3 شهور الماضية لتنفيذ المنظومة، وتضمنت شراء المعدات، وإيجارمعدات أخرى، وماكينات زراعية، بجانب القمر الصناعى الخاص برصد المخالفات .

واقترح إنشاء شركات صغيرة مع الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية التى تشهد زراعة الأرز ، مشيراً إلى أن الحكومة ستدخل شريكاً بالمعدات، والميكنة الزراعية الخاصة بفرم قش الأرز، مؤكداً أن بدء الإعلان عن تلك الشركات مرهون بمعرفة من هو نقيب الفلاحين.