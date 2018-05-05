وزير البيئة يضع اللمسات الأخيرة لإدارة المخلفات الصلبة في أسيوط

وكالات:قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه وضع اللمسات الأخيرة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسيوط، خلال اجتماعه مع المحافظ ياسر الدسوقي، وسيعقبه اجتماع آخر خلال لاستكمال بعض نقاط الاتفاق.وأكد، في تصريحات، السبت، أن منظومة المخلفات في المحافظة يتم العمل فيها على 3 مراحل، حيث تم الانتها

وكالات:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه وضع اللمسات الأخيرة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسيوط، خلال اجتماعه مع المحافظ ياسر الدسوقي، وسيعقبه اجتماع آخر خلال لاستكمال بعض نقاط الاتفاق.





وأكد، في تصريحات، السبت، أن منظومة المخلفات في المحافظة يتم العمل فيها على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي كانت تهدف للتدخل السريع لتقليل الاختناقات في عمليات الجمع والنقل، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المرحلة الثانية والتي تستهدف المعالجة وإنشاء وتطوير المحطات الوسيطة، والمرحلة الثالثة وتست��دف مصانع التدوير والتخلص الآمن من خلال المقالب المجهزة.

وأشار إلى خصوصية المنظومة بكل محافظة من محافظات مصر، وذلك لاختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكل محافظة، ما يتيح مرونة كافية لتطبيق نظم قادرة على توفير الخدمة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل محافظة وتحقيق لا مركزية الإدارة، مضيفا أنه تم البدء بـ4 محافظات هي الغربية، كفر الشيخ، قنا وأسيوط، كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة سيتبعها عدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة القليوبية ليتم استكمالها في باقي المحافظات.

وأوضح الوزير أن تقسيم المحافظة لقطاعات يتم من خلال عدد من المعايير الفنية والجغرافية والاجتماعية، بناءً على دراسة وتحليل للوضع الراهن للإستفادة من الموارد المتاحة وتأهيلها وتنمية المنظومة الموجودة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة الاقتصادية.

وأضاف أن تطبيق المنظومة سيتيح أيضا اختبار نظم جديدة في الإدارة وشروط التعاقد، بما يمكننا من إدارة البنية التحتية بشكل يحقق استدامة وخدمة للمواطن.

وفيما يخص المدة الزمنية لتطبيق المنظومة، أكد الوزير أن منظومة إدارة المخلفات معقدة وتختلف من محافظة لأخرى، مما يتطلب دراستها جيداً لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، لكنه يتم حاليا تشغيل مراحل من المنظومة بالتوازي مع بنائها وصياغتها حتى يشعر المواطن بالتحسن التدريجي.