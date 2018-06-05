وزير البيئة يستعرض الوضع في مصر خلال احتفال يوم العالمي

وكالات:أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يعد فرصة مواتية لإلقاء الضوء على الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الأخيرة.جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2018 تحت عنوان التغلب على التلوث البلاستيكي، بحضور

وكالات:

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يعد فرصة مواتية لإلقاء الضوء على الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2018 تحت عنوان التغلب على التلوث البلاستيكي، بحضور الدكتورة نادية مكرم عبيد رئيس مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، ولفيف من قيادات وزارة البيئة والمهتمين بالعمل البيئي في مصر.

وأشار فهمي إلى أن الوزارة لديها خطط ذات أهداف كمية لمواجهة المشكلات البيئية ومنها تلوث الهواء، حيث تم خفض نسبة 19% من تركيز الأتربة في الهواء خلال الفترة من 2014 حتى 2017، ونسعى للقضاء على مشكلة الأتربة بحلول 2028 في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

كما تطرق فهمي إلى خطط الوزارة لمواجهة الصرف الصناعي للحد من تلوث نهر النيل، حيث تم تقليص عدد الشركات التي تصرف صرفا صناعيا مخالفا على النيل من 28 منشأة عام 2014 إلى 9 منشآت يصل التزامها البيئي ما بين 60 إلى 70%، ليصل حجم ما تم خفضه من حمل عضوي على نهر النيل 30% خلال عامين، وسيتم الانتهاء من الصرف الصناعي المباشر في 2019.

وأعلن الدكتور خالد فهمي أنه خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء ووزير الصناعة تم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص تشغيل محطة المعالجة المركزية الصناعية في قويسنا، واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد بعض الشركات غير الملتزمة بيئيا، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة سيتم إغلاق مصادر التلوث، وشدد أن البيئة ليست ضد الصناعة ولكن لن يتم التهاون مع أي إهمال أو تباطؤ في الإصحاح البيئي.

وأشار فهمي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعبئة للشباب في الوزارة وإحياء لنظم الرصد وتطويرها، حيث استطاعت وزارة البيئة بجهود شبابها أن تتحكم في ظاهرة السحابة السوداء لمدة 3 سنوات متعاقبة في ظل عوامل مناخية سيئة.

وأضاف فهمي أن هناك خطة للقضاء على المقالب العشوائية ومنها نقل أكبر وأخطر مقلب مخلفات عشوائي بالمنوفية (مقلب أبوخريطة) ويتم العمل حاليا على نقل مقلب منوف، كما سيتم غلق مقالب القاهرة وتحويلها إلى خلايا جديدة في صحراء العبور والعمل بالتوازي بمقالب محافظات الدقهلية والغربية والإسكندرية، معلنا القضاء على 20 مقلبا عشوائيا بنهاية العام الحالي.

ولفت فهمي أيضا إلى دور مصر في مجال التغيرات المناخية وقيادتها للقارة الإفريقية في اتفاق باريس خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس لجنة رؤساء إفريقيا المعنية بالتغيرات المناخية وتولي مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وحرصت مصر على ضمان حقوق الأفارقة وأن يخرج الاتفاق متوازنا.

وأكد فهمي أن وزارة البيئة ستعمل خلال مؤتمر تغير المناخ في بولندا هذا العام على استكمال المسيرة بحيث تضمن القرارات المتخذة حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أهمية دعم القيادة السياسية المتواصل مستشهدا بقرار غلق مصدر التلوث بمصنع طلخا للأسمدة.

وقام وزير البيئة خلال الاحتفال بتكريم عدد من رموز العمل البيئي في مصر ومنهم الدكتورة نادية مكرم عبيد والسيدة يسرية لوزة والنائب إبراهيم حجازي عضو مجلس النواب .