وزير البيئة يسافر مونتريال للمشاركة في تغير المناخ

المال ـ خاص:في إطار تفعيل دور مصر الريادي في المنطقة للتعاون مع شركاء التنمية للتصدي للتغيرات المناخية، توجه خالد فهمي، وزير البيئة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لتغير المناخ المزمع عقده هذا الأسبوع فى مونتريال بكندا، وذلك بناء على الدعوة الموجهة لسيادته من وزيرة البيئة الكندية ووزير المناخ الصيني

المال ـ خاص:

في إطار تفعيل دور مصر الريادي في المنطقة للتعاون مع شركاء التنمية للتصدي للتغيرات المناخية، توجه خالد فهمي، وزير البيئة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لتغير المناخ المزمع عقده هذا الأسبوع فى مونتريال بكندا، وذلك بناء على الدعوة الموجهة لسيادته من وزيرة البيئة الكندية ووزير المناخ الصيني ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي للمناخ ضمن عدد محدود من وزراء البيئة من الدول النامية وبحضور الوزير الصيني المعنى بتغير المناخ.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الموقف التفاوضي وحسم أهم النقاط الخلافية للتحضير لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ المزمع عقده في نوفمبر ٢٠١٧ في بون.

وعلى هامش الاجتماع سيقوم وزير البيئة بزيارة إلى السكرتارية التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي لتوقيع اتفاق الدولة المضيفة بشأن استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في ٢٠١٨ والذي تم التفاوض عليه مع سكرتارية الاتفاقية في خلال الأشهر الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

ويعقب الاجتماع الوزاري في كندا؛ عقد اجتماع رئاسي في نيويورك؛ لمناقشة نتائج الاجتماع الوزاري وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك المزمع بدأها الاسبوع المقبل، وسيقوم كذلك وزير البيئة بحضور المنتدى العالمي الاقتصادي والذي يعقد كل عام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحضره ممثلي الدول المتقدمة لمناقشة اهم الموضوعات التنموية والبيئية وبالأخص موضوعات تغير المناخ قبل اجتماع مؤتمر الأطراف المتعاقدة للاتفاقية.



ومن المقرر أن يتم مناقشة الربط بين التنمية المستدامة وتغير المناخ في المنتدى العالمي الاقتصادي وسبل تعزيز الأدوات التي تمكن الدول من تنفيذ التزاماتها في إطار إنفاق باريس مع ضمان دفع عجله التنمية المستدامة

وجدير بالذكر ان مشاركة مصر في هذه الاجتماعات بالرغم من تسليمها رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الافارقة للجابون في يونيو الماضي، يوضح أهمية الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجال المفاوضات الخاصة بتغير المناخ ولَك عبى المستوى العربي والافريقي والمتوسطي.