وزير البيئة يرأس اجتماع منظومة إدارة المخلفات الجديدة

المال - خاص ترأس الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اليوم السبت، اجتماع المشاركة فى منظومة إدارة المخلفات الجديدة، مع ممثلى البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي. حضر الاجتماع، الدكتور ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة فاطمة…

المال – خاص

ترأس الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، اليوم السبت، اجتماع المشاركة فى منظومة إدارة المخلفات الجديدة، مع ممثلى البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي.



حضر الاجتماع، الدكتور ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة فاطمة محسن مستشار وزير الاستثمار، ومنسق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة كافة التفاصيل المالية والاقتصادية للمنظومة الجديدة للمخلفات، وعوائد الاستثمار فى مجال تدوير المخلفات.

واتفق الحضور على عقد اجتماع أخر لمناقشة نموذج الاستثمار بمنظومة المخلفات فى إحدى المحافظات التى سيتم التطبيق فيها.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس الشركة المساهمة المصرية الخاصة بإدارة منظومة المخلفات فى مصر،

بما يساهم فى تحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويحقق التنمية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.