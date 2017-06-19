وزير البيئة يدعو الشباب للمشاركة بمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي

وكالات:أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، تقديره لكافة الجهود التي بُذلت للمساهمة في الحفاظ على البيئة، وخاصة من الشباب بوصفهم مستقبل مصر.جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته وزارة البيئة، الاثنين، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة)، لتكريم شركاء العمل البيئي تحت شعار «يوم

وكالات:

أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، تقديره لكافة الجهود التي بُذلت للمساهمة في الحفاظ على البيئة، وخاصة من الشباب بوصفهم مستقبل مصر.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته وزارة البيئة، الاثنين، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة)، لتكريم شركاء العمل البيئي تحت شعار «يوم الوفاء»؛ تقديرا لدورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها، وختاما لاحتفالات يوم البيئة العالمي، وذلك بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة الدكتورة منى كمال، وعدد من قيادات الوزارة.





ودعا فهمي الشباب الفائز بمسابقة «فصل المخلفات» ﻹقامة فاعليات أو أنشطة بيئية بالمركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) من أجل حماية البيئة، كما حثهم على التواصل الدائم مع الوزارة للتحضير للمشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي Cop 14، والذي تنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ العام المقبل، ولتقديم صورة حقيقية عن أنشطة الشباب في حماية البيئة.

وأوضح وزير البيئة أن السبيل لحماية البيئة هو تنمية السلوكيات الإيجابية نحو البيئة، وهو ما سيتحقق عبر العمل الجماهيري من خلال الشباب والجمعيات الأهلية.

كما قرر الوزير- خلال الحفل- تخصيص جائزة سنوية من صندوق البيئة للأبحاث والمشروعات البيئية.

من جانبها، أشارت رئيس جهاز شؤون البيئة الدكتورة منى كمال إلى أن «يوم الوفاء» يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالي، وهو فكرة الدكتور خالد فهمي؛ بهدف تقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم في حماية البيئة من جمعيات وأفراد ومؤسسات.

وتضمن الحفل إعلان المدارس الفائزة بمسابقة فصل المخلفات، والتي تعد نموذجا للتعاون بين وزارة البيئة والقطاع الخاص في مجال دعم العمل البيئي، حيث تم تنفيذ المسابقة بالتعاون بين الوزارة وشركة «ايكو زيوس»، وشاركت بها 17 مدرسة فازت منها 3 مدارس بمشروعات قدمها الطلاب في مجال تدوير المخلفات، وقامت الوزارة بتكريم المدارس الفائزة والتي منحتها الشركة أيضا جوائز مادية.

وشمل الحفل أيضا عرض فيلم تسجيلي عن جهود الوزارة في إنقاذ «سمكة الشمس»، وتكريم القوات البحرية لدورها في ذلك، بالإضافة إلى تكريم الفريق المسؤول عن فوز مصر بتنظيم مؤتمر الأطراف Cop 14.