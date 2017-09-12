وزير البيئة يبحث مع سفير سويسرا بالقاهرة سبل التعاون فى مجال تلوث الهواء

المال -خاص:





التقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بالسيد paul Garnier سفير سويسرا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين بالمركز الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلى فى مجال تلوث الهواء وكفاءة الطاقة وعرض جهود وزارة البيئة فى الحد من إنبعاثات تلوث الهواء ودور الوزارة فى إنشاء منظومة قش الأرز والإستفادة منه.

وخلال اللقاء طلب السفير السويسري دعم مصر لموقف سويسرا للاتفاقيات الخاصة بالكيماويات والإجتماع تحت مظلة واحدة،كما وجه السفير دعوة لوزير البيئة لحضور إجتماع الأطراف الأول لاتفاقية ميناماتا والمقام فى الفترة من ٢٤ حتى ٢٩ سبتمبر الجاري بجنيف حيث وعد الوزير بالنظر فى الأمر وإمكانية حضور وفد مصرى للمؤتمر.