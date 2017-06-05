اقتصاد وأسواق

وزير البيئة : لا زيادة جديدة في رسوم جمع القمامة

أحمد عاشور ومدحت إسماعيلقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إن الحكومة لا تعتزم وضع أى زيادات جديدة في رسوم جمع القمامة خلال الفترة المقبلة، حرصا على عدم فرض أى أعباء إضافية على المواطنين.جاء ذلك على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي تحت عنوان أنا مع الطبيعة، وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق
5 يونيو، 2017 5 يونيو، 2017

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أحمد عاشور ومدحت إسماعيل

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إن الحكومة لا تعتزم وضع أى زيادات جديدة في رسوم جمع القمامة خلال الفترة المقبلة، حرصا على عدم فرض أى أعباء إضافية على المواطنين.

جاء ذلك على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي تحت عنوان أنا مع الطبيعة، وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين مستوى وكفاءة منظومة جمع القمامة في المحافظات واتباع آليات حديثة في عمليات الجمع.

وأضاف أن الحكومة اتجهت  الفترة الماضية لتحريك أسعار الرسوم والخدمات المقدمة ضمن برنامج إصلاحي شامل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

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