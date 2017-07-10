وزير البيئة: القناديل ظاهرة طبيعية ولن تختفى بسرعة

قال وزير البيئة، خالد فهمى، إن الوزارة تفاعلت بشكلى عملى وعلمى وسريع مع ظاهرة قناديل البحر على شواطئ البحر المتوسط خلال الفترة الماضية، واتخذت إجراءات حقيقية إذ تم التنسيق مع المحافظين ومعهد علوم البحار، مؤكداً أن التحرك السريع لا يعنى التخلص من القناديل بصورة معينة لأنها ظاهرة طبيعية وظهرت فى عدد من الدول كالكويت وإسرائيل.

أكد خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة البيئة اليوم لمناقشة ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط وبدأت فعالياته منذ قليل، أن القناديل ظاهرة طبيعية ولن تختفى بسرعة ويرجع ظهورها للصيد الجائر وتتم دراستها حالياً بالتعاون مع الباحثين الموجودين فى جميع الدول المطلة على البحر المتوسط.

وشدد على أهمية التحرى بدقة فى نقل أى معلومات على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أثير حول إغلاق الشواطئ وهو ما لم يحدث، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت مجموعة عمل لدراسة الظاهرة مكونة من مجموعة من العلماء والمتخصين.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك اختلاف حول ظاهرة القناديل داخل مجموعة العمل المشكلة وهل هى مفترسة أم لكن يتم أخذ الرأى الصحيح نسبياً فى النهاية، مؤكداً أن القرش الحوتى ظهر فى محيطه الطبيعى فى البحر الأحمر خلال الفترة الماضية لكن الناس بدأت تستوعب الظواهر الطبيعية ولذا يجب ألا نقلق منها بل يجب الحرص فى التعامل معها.

وأضاف أن مؤتمر اليوم لتنظيم حوار للتعرف على أسباب الظاهرة وجميع الآراء السائدة، مؤكداً أنه خلال فترة حدوث الظاهرة كان يقضى إجازته بالساحل الشمالى لكن تم التعامل مع الظاهرة منذ حدوثها.